Теннисисты Медведев и Андреева выступят в миксте на ОИ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в турнире смешанных пар (микст) на олимпийском турнире в Париже-2024. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийских игр.

Также, как сообщалось, они сыграют в матчах одиночного и парного разрядов: Медведев проведет турнир в паре с Маратом Сафиуллиным, Андреева – с Дианой Шнайдер. Также в одиночном разряде выступят Сафиуллин, Павел Котов, Шнайдер, Екатерина Александрова, в парном – Елена Веснина и Александрова.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, россияне и белорусы выступят в качестве нейтральных спортсменов. Потенциальные их достижения не войдут в медальный зачет Игр.