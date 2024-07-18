МОК опубликовал окончательный список российских участников Олимпиады-2024

Даниил Медведев Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список "нейтральных" российских спортсменов, которые смогут принять участие в летней Олимпиаде в Париже.

Россияне будут участвовать в Играх в пяти видах спорта. Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина. Гребля на байдарках и каноэ: Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко. Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. На соревнованиях по плаванию выступит Евгений Сомов, а в прыжках на батуте: Анжела Бладцева.

Ранее 21 спортсмен отказался от участия в Играх, несмотря на допуск, среди них российские борцы и дзюдоисты.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут.

Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на Олимпиаду, если они активно высказываются в поддержку специальной военной операции или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут поехать на Олимпиаду.

Спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.