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Солт-Лейк-Сити вновь примет зимнюю Олимпиаду

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский город Солт-Лейк-Сити станет столицей зимних Олимпийских Игр в 2034 году. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

На проходящей в Париже сессии МОК за Солт-Лейк-Сити проголосовали 83 члена МОК, против – шесть, столько же воздержались.

Таким образом, Солт-Лейк-Сити второй раз примет зимнюю Олимпиаду, до этого он проводил Игры в 2002 году.

Сессия МОК проходит в Париже, где 26 июля стартуют летние Олимпийские игры-2024.

МОК Олимпийские игры Солт-Лейк-Сити
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