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МОК одобрил кандидатуру Французских Альп на проведение зимних ОИ-2030

МОК одобрил кандидатуру Французских Альп на проведение зимних ОИ-2030
Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Члены МОК поддержали кандидатуру Французских Альп на право принять в 2030 году зимние Олимпийские игры. Об этом сообщает Associated Press.

За выбор Французских Альп проголосовало 84 человека, против – четыре, еще семь членов МОК воздержались.

Окончательно выбор места проведения ОИ-2030 не утверждена, для этого необходимо выполнение определенных условий и одобрение следующего премьер-министра Франции.

Сессия МОК проходит в Париже, где 26 июля стартуют летние Олимпийские игры.

МОК Олимпийские игры Париж
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