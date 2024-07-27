Российский пловец Сомов вышел в полуфинал ОИ на 100-метровке брассом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Евгений Сомов завоевал путевку в полуфинал заплыва на 100 м брассом в рамках проходящих в Париже Олимпийских игр.

Его время – 59,83 секунды – тринадцатое в общей классификации.

Полуфинальные заплывы запланированы на 22:15 мск субботы, финальный – 28 июля в 22:54.

Сомов – единственный россиян в водных дисциплинах ОИ. Он первым из своих соотечественников вышел на старт Олимпиады в столице Франции.

Всего в Париже-2024 выступают 15 россиян, они участвуют под нейтральным флагом, их достижения в медальном зачете учтены не будут.