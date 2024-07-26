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Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян
Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступят 15 спортсменов из России. Почти половина из них – семь человек – выступят в соревнованиях по теннису. Остальные поборются за медали в велоспорте, плавании, прыжках на батуте и гребле на каноэ. Все россияне, как и белорусы, будут участвовать в ОИ под нейтральным флагом, а их возможные победы не будут учтены в медальном зачете.

ТЕННИС

Соревнования по теннису стартуют 27 июля, а 2-4 августа пройдут решающие поединки за медали. Соперники российских теннисистов по матчам первого круга известны:

Мужчины

27 июля

Даниил Медведев – Ринки Хадзакати (Австралия)

Павел Котов – Стэн Вавринка (Швейцария)

28 июля

Роман Сафиуллин – Алехандро Табило (Чили)

Женщины

27 июля

Диана Шнайдер – Элизабетта Коччаретто (Италия)

28 июля

Мирра Андреева – Магда Линетт (Польша)

Екатерина Александрова - Юэ Юань (Китай)

Парный разряд, мужчины

28 июля

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин – Кевин Кравец/Тип Пютц (Германия)

Парный разряд, женщины

27 июля

Екатерина Александрова/Елена Веснина – Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия)

28 июля

Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Оливия Гадеки/Айла Томлянович (Австралия)

Смешанные пары

29 июля

Даниил Медведев/Мирра Андреева – Андреа Вавассори/Сара Эррани (Италия)

Первые матчи в рамках олимпийского дня будут начинаться в 13:00 мск, по мере освобождения кортов будут стартовать следующие по графику игры.

ВЕЛОСПОРТ

В соревнованиях по велоспорту выступят три россиянина - Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Они примут участие в шоссейных гонках, а первые награды будут разыграны уже в субботу.

27 июля

15:30 - женская гонка с раздельным стартом

17:34 – мужская гонка с раздельным стартом

3 августа

12:00 – мужская групповая гонка

15:00 – женская групповая гонка

ПЛАВАНИЕ

В соревнованиях пловцов от россиян выступит Евгений Сомов. Ожидается, что он примет участие в заплывах на 50 м вольным стилем и 100 м брассом.

27 июля

12:00 – 100 м брассом, предварительные заплывы

22:15 – 100 м брассом, полуфиналы

28 июля

22:54 – 100 м брассом, финал

1 августа

12:00 – 50 м вольным стилем, предварительные заплывы

21:44 – 50 м вольным стилем, полуфиналы

2 августа

21:30 – 50 м вольным стилем, финал

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Российские болельщики в этом виде спорта могут поболеть за свою соотечественницу Анжелу Бладцеву.

2 августа

13:00 – квалификация

14:50 – финал

ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ

На участие в Олимпиаде заявлены три гребца - Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Петров выступит среди одиночников на дистанции 1000 м, с Коровашковым в паре – на 500 м, Ромасенко – в одиночке на 200 м.

6 августа

11:30 – каноэ-двойка, 500 м, квалификация

14:50 – каноэ-двойка, 500 м, четвертьфиналы

6 августа

11:40 – каноэ-одиночка, 1000 м, квалификация

15:40 – каноэ-одиночка, 1000 м, четвертьфиналы

8 августа

11:30 – каноэ-одиночка, 200 м, квалификация

12:20 – каноэ-двойка, 500 м, полуфиналы

13:40 – каноэ-одиночка, 200 м, четвертьфиналы

14:20 - каноэ-двойка, 500 м, финал В

14:30 - каноэ-двойка, 500 м, финал А

9 августа

12:30 - каноэ-одиночка, 1000 м, полуфиналы

14:40 - каноэ-одиночка, 1000 м, финал В

14:50 - каноэ-одиночка, 1000 м, финал А

10 августа

12:40 - каноэ-одиночка, 200 м, полуфиналы

14:40 - каноэ-одиночка, 200 м, финал В

14:50 – каноэ-одиночка, 200 м, финал А.

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