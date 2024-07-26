Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступят 15 спортсменов из России. Почти половина из них – семь человек – выступят в соревнованиях по теннису. Остальные поборются за медали в велоспорте, плавании, прыжках на батуте и гребле на каноэ. Все россияне, как и белорусы, будут участвовать в ОИ под нейтральным флагом, а их возможные победы не будут учтены в медальном зачете.
ТЕННИС
Соревнования по теннису стартуют 27 июля, а 2-4 августа пройдут решающие поединки за медали. Соперники российских теннисистов по матчам первого круга известны:
Мужчины
27 июля
Даниил Медведев – Ринки Хадзакати (Австралия)
Павел Котов – Стэн Вавринка (Швейцария)
28 июля
Роман Сафиуллин – Алехандро Табило (Чили)
Женщины
27 июля
Диана Шнайдер – Элизабетта Коччаретто (Италия)
28 июля
Мирра Андреева – Магда Линетт (Польша)
Екатерина Александрова - Юэ Юань (Китай)
Парный разряд, мужчины
28 июля
Даниил Медведев/Роман Сафиуллин – Кевин Кравец/Тип Пютц (Германия)
Парный разряд, женщины
27 июля
Екатерина Александрова/Елена Веснина – Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия)
28 июля
Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Оливия Гадеки/Айла Томлянович (Австралия)
Смешанные пары
29 июля
Даниил Медведев/Мирра Андреева – Андреа Вавассори/Сара Эррани (Италия)
Первые матчи в рамках олимпийского дня будут начинаться в 13:00 мск, по мере освобождения кортов будут стартовать следующие по графику игры.
ВЕЛОСПОРТ
В соревнованиях по велоспорту выступят три россиянина - Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Они примут участие в шоссейных гонках, а первые награды будут разыграны уже в субботу.
27 июля
15:30 - женская гонка с раздельным стартом
17:34 – мужская гонка с раздельным стартом
3 августа
12:00 – мужская групповая гонка
15:00 – женская групповая гонка
ПЛАВАНИЕ
В соревнованиях пловцов от россиян выступит Евгений Сомов. Ожидается, что он примет участие в заплывах на 50 м вольным стилем и 100 м брассом.
27 июля
12:00 – 100 м брассом, предварительные заплывы
22:15 – 100 м брассом, полуфиналы
28 июля
22:54 – 100 м брассом, финал
1 августа
12:00 – 50 м вольным стилем, предварительные заплывы
21:44 – 50 м вольным стилем, полуфиналы
2 августа
21:30 – 50 м вольным стилем, финал
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Российские болельщики в этом виде спорта могут поболеть за свою соотечественницу Анжелу Бладцеву.
2 августа
13:00 – квалификация
14:50 – финал
ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ
На участие в Олимпиаде заявлены три гребца - Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Петров выступит среди одиночников на дистанции 1000 м, с Коровашковым в паре – на 500 м, Ромасенко – в одиночке на 200 м.
6 августа
11:30 – каноэ-двойка, 500 м, квалификация
14:50 – каноэ-двойка, 500 м, четвертьфиналы
6 августа
11:40 – каноэ-одиночка, 1000 м, квалификация
15:40 – каноэ-одиночка, 1000 м, четвертьфиналы
8 августа
11:30 – каноэ-одиночка, 200 м, квалификация
12:20 – каноэ-двойка, 500 м, полуфиналы
13:40 – каноэ-одиночка, 200 м, четвертьфиналы
14:20 - каноэ-двойка, 500 м, финал В
14:30 - каноэ-двойка, 500 м, финал А
9 августа
12:30 - каноэ-одиночка, 1000 м, полуфиналы
14:40 - каноэ-одиночка, 1000 м, финал В
14:50 - каноэ-одиночка, 1000 м, финал А
10 августа
12:40 - каноэ-одиночка, 200 м, полуфиналы
14:40 - каноэ-одиночка, 200 м, финал В
14:50 – каноэ-одиночка, 200 м, финал А.