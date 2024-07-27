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Для грузинской спортсменки Олимпиада в Париже стала десятой в карьере

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Грузинка Нино Салуквадзе, специализирующаяся в стрельбе из пистолета, повторила рекорд по числу выступлений на Олимпийских играх.

Для нее Игры-2024 стали десятыми в карьере, до нее такого показателя достиг канадский конник Иван Миллер.

55-летняя Салуквадзе впервые выступила на Олимпиаде в 1988 в Сеуле, где выиграла золотую медаль. Тогда она представляла сборную СССР. В 1992 году, на Играх в Барселоне, вместо сборной СССР выступила Объединенная команда. С последующих олимпийских соревнований Грузия участвовала как самостоятельная команда, ее и цвета и стала защищать Салуквадзе.

Что касается Игр-2024 в Париже, Салуквадзе выбыла из борьбы за медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Олимпиада Нино Салуквадзе
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