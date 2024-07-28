Теннисисты Медведев и Сафиуллин выбыли из парного турнира ОИ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли немцам Кевину Кравецу и Типу Пютцу в первом круге олимпийского теннисного турнира Парижа-2024 в парном разряде.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу теннисистов из Германии.

Таким образом, Медведев и Сафиуллин выбыли из парного турнира Олимпиады, но каждый из них продолжает путь в одиночном разряде. Кроме того, Медведеву еще предстоит сыграть в миксте с Миррой Андреевой.