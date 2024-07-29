Российский теннисист Сафиуллин вышел в третий круг Олимпиады

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Сафиуллин победил аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри во втором круге теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже в мужском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:1) в пользу российского теннисиста.

В мировом рейтинге Сафиуллин занимает 66-е место, Этчеверри – 36-е.

Следующий соперник российского спортсмена определится позднее.

Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.