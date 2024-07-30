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Российский боксер Войцеховский назвал глумлением церемонию открытия ОИ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский полутяжеловес, боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский в резкой форме раскритиковал уровень организации церемонии открытия летних Игр-2024 в Париже.

"Я увидел глумление кощунственное, богохульство чистой воды! Это некий образ Тайной вечери, который не прошел мимо внимания всего мирового сообщества. Глобалисты показывают свое истинное лицо, не стесняясь, а люди делают вид, что все в порядке. Кто-то снимает это на смартфон, кто-то даже рукоплещет. Я считаю, что это пир во время чумы. Мы живем в очень интересное время, в эпоху перемен, а перемены всегда переносятся тяжело", - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

Спортсмен посетовал, что спорт в чистом виде сейчас не существует.

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"Я считаю, что спорта как такового сейчас нет. Это какой-то образ, навязанный серой массе. Все это настолько монетизировано, коррумпировано, это чистый бизнес. А спортсмены – расходный материал, благодаря которым люди в кабинетах решают свои задачи", - отметил он.

"Поэтому ни о каком спорте говорить тут не приходится. Что расстраивает – глобалисты уже не скрывают тот предмет, с которым они во всю борются, они показывают его открыто. А мы ходим, спящие. Пора бы нам пробудиться! Мы думаем, что всего этого нет, что мировой сатанизм - это выдумка пьяных шизофреников. Но тут все очевидно, на мой взгляд", - заявил Войцеховский.

Боксер назвал положительным факт отсутствия сборной России на ОИ-2024.

"Я считаю, что она давно потеряла свою ценность со всеми этими политическими играми. Фраза "спорт – вне политики" уже давно абсурд. Спорт - это чистая политика, он не искусство, он бизнес!" - подчеркнул собеседник агентства.

"Считаю, что нужно проводить свои Игры, где будет возрожден спорт, где не будет процессов восхваления нечистого, а во главе угла будет спортивная составляющая. Я надеюсь, что наши люди с галстуками смогут сделать что-то с этим. Думаю, они смогут взвалить на себя эту ношу и сделать настоящие Игры, чтобы весь мир обратил внимание и захотел участвовать в этой истории", - сказал он.

Олимпиада-2024 проходит с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия вызвала возмущение у многих ее очевидцев.

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