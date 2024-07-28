Баку призвал МОК осудить провокацию телеканала France 2 на открытии ОИ в Париже

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана обратились в Международный Олимпийский комитет (МОК) с призывом осудить "антиазербайджанскую провокацию", организованную французским телеканалом "France 2" на открытии летней Олимпиады в Париже.

На церемонии открытия Игр в Париже 26 июля во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд ведущие телеканала France-2 заявили в прямом эфире, что Армения исторически является страной, близкой сердцам французов, и прошлый год был годом траура для нее из-за потери Карабаха, который, по выражению комментаторов, перешел в руки азербайджанской армии.

"Это - фактическое нарушение Основных принципов Олимпийской хартии. (...). В Хартии четко указано, что Миссия МОК - продвигать олимпизм во всем мире, руководить Олимпийским движением, противостоять любой политической или коммерческой эксплуатации спорта и спортсменов", - говорится в совместном заявлении Минспорта и НОК Азербайджана.

В связи с произошедшим инцидентом министерство и НОК направили официальный протест в МОК. В нем отмечается, что "такое неуважительное отношение государственного телеканала к Азербайджану является открытым нарушением Олимпийской хартии".

"Такая пропаганда не только противоречит духу Игр, но и служит срыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Поэтому МОК озвучен призыв занять твердую позицию против политизации спорта во время парижской Олимпиады, выступить с открытым заявлением и выразить протест правительству Франции, Национальному олимпийскому и спортивному комитету Франции, а также упомянутому телеканалу", - подчеркивается в заявлении.