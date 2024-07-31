Умар Кремлев резко осудил МОК за участие спортсменов-трансгендеров в ОИ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал уничтожением традиционных ценностей во всем мире происходящее на Олимпиаде-2024 в Париже и возложил вину на руководство МОК. В частности, он в резкой форме осудил допуск к участию в ОИ спортсменов-трансгендеров.

"Массовые нарушения, жалобы, травля спортсменов, отсутствие безопасности и даже пренебрежение символами олимпийского движения — это лишь малая часть того, что сейчас происходит на Олимпийских играх в Париже. Участие спортсменов-трансгендеров и надругательство над религией. Нужно срочно спасать олимпийскую семью (...)", - заявил Кремлев в своем телеграм-канале.

Глава IBA осуждает тех, кто поддерживает руководство МОК.

"Они убивают женский спорт, в то время как IBA выступает за настоящее гендерное равенство, традиционные, семейные и человеческие ценности, за уважение всех религий и за равные возможности людей!" - заявил Кремлев.

В качестве ориентира Умар Кремлев приводит проводимые в России международные соревнования.

"Пока некоторые мировые СМИ только пишут об этом, спортсменам и всем адекватным людям пора начать действовать. Международная Ассоциация Дружбы, проводя чистые и открытые соревнования "Всемирные Игры Дружбы", показывает правильный пример всему спортивному сообществу", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на соревнования по боксу среди женщин в рамках Олимпиады-2024 в Париже допущены два спортсмена-трансгендера.