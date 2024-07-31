Сафиуллин проиграл Алькарасу и выбыл из Олимпиады

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса в третьем круге Олимпиады в мужском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу представителя Испании.

Алькарас в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третье место, Сафиуллин – 66-е.

Таким образом, Сафиуллин выбыл из олимпийского турнира. Здесь из россиян продолжают выступление Даниил Медведев в одиночном разряде, а также Мирра Андреева и Диана Шнайдер – в парном.