Даниил Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев победил австралийца Себастиана Офнера в матче второго круга теннисного турнира Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место, Офнер – 55-е.

Следующий соперник россиянина – 19-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим. С ним Медведев встречался семь раз, во всех матчах победил.

Россияне и белорусы выступают на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, их достижения в медальном зачете учтены не будут.