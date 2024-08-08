Литовский метатель диска завоевал серебро, побив принадлежавший отцу рекорд ОИ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Метатель диска из Литвы Миколас Алекна смог побить державшийся с 2004 года олимпийский рекорд, метнув на Играх-2024 снаряд на 69,97 метра.

Автором предыдущего высшего достижения был его отец Виргилиюс Алекна, двадцать лет назад он выиграл Олимпиаду с результатом 69,89.

Однако рекорд Алекны-младшего продержался недолго: вскоре ямаец Роже Сторна метнул снаряд на 70,00 метра и стал олимпийским чемпионом. Миколас Алекна получил серебряную медаль. Ему принадлежит рекорд мира – 74,35 м.