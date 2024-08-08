Пострадавшему в драке боксеру Двали удалось сохранить глаз

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Врачи сохранили глаз чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали, получившему тяжелые травмы в результате драки в Феодосии. Об этом заявил личный тренер боксера Иван Щелок.

"Врачи сделали то, чего сами не ожидали. Они говорят, что сотворили чудо, травма‑то серьезная. Глаз сохранили, он сейчас заклеен. Теперь надо Диме отдохнуть, нужен покой, затем предстоит еще несколько операций", - приводит слова тренера "Матч ТВ".

"Надеемся, что все обойдется без протеза. Дима духом не падает, организм молодой, восстановление проходит быстро, на нем всё заживает как на собаке", - заявил Щелок.

Как сообщалось, Двали вместе с товарищем стал свидетелем избиения мальчика группой и заступился за него. В результате драки получил серьезную травму глаза, накануне был прооперирован.

Двали - чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих.