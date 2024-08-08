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Российский боксер Мусаев завоевал пояс WBA Asia

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Вадим Мусаев одержал победу над представителем Танзании Паулюсом Амилой на турнире серии "Ночь чемпионов IBA" в Уфе.

Поединок завершился техническим нокаутом в четвертом раунде.

В результате Мусаев стал обладателем пояса WBA Asia

"Соперника мы изучали. У нас был план на бой. Думал, что закончу поединок раньше. Сопернику уважение – он достойно держался до последнего. Было видно, что приехал сюда не отбывать номер. Он вставал и шел до конца. Но я до боя не сомневался в своей победе! Теперь в моих руках пояс WBA Asia. Двигаемся дальше", - приводит слова Мусаева пресс-служба Федерации бокса России.

Мусаев – финалист чемпионата мира-2021, чемпион России-2021. На профессиональном ринге он выиграл все девять боев (пять – нокаутом). Амила впервые проиграл, на его счету 10 побед и одна ничья.

бокс IBA Вадим Мусаев
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