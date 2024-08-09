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На матче сборных США и Сербии по баскетболу исполнили балет "Лебединое озеро"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В перерыве матча 1/2 финала олимпийского турнира по баскетболу между сборными США и Сербии зрителям был продемонстрирован фрагмент балета "Лебединое озеро" композитора Петра Чайковского.

Балет исполнила группа танцовщиц, вышедшая на паркет между второй и третьей четвертями матча.

Встреча прошла в четверг вечером и завершилась победой американцев со счетом 95:91.

Сборная России участия в командных видах спорта на Олимпиаде в Париже не принимает.

Россияне и белорусы выступают на ОИ-2024 под нейтральным флагом, их достижения в медальном зачете не учитываются.

баскетбол Петр Чайковский Париж США Сербия Лебединое озеро
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