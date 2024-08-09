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Сборная США по баскетболу победила Сербию и вышла в финал Олимпиады

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной США завоевали путевку в финал мужского турнира в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

В полуфинале соревнования они одолели соперников из Сербии – 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). После третьей четверти американцы уступали соперникам с разницей в 13 очков.

В финале сборная США сыграет с Францией, команда Сербии – с Германией.

США выиграли 16 из 20 олимпийских соревнований, в том числе – четыре предыдущие. На прошлых ОИ они в финале также встречались с Францией.

Олимпиада-2024 в Париже

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