Сборная Испании по футболу выиграла золото Олимпиады

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Футболисты олимпийской сборной Испании со счетом 5:3 одолели Францию в финале проходящих в Париже Игр-2024.

Основное время матча на "Парк де Пресс" завершилось вничью (3:3), еще два гола испанцы провели в овертайме.

Бронзовую медаль ранее завоевала команда Марокко, в матче за третье место со счетом 6:0 разгромившая Египет.

Испания стала чемпионом Олимпиады второй раз, до этого она становилась триумфатором Игр-1992 в Барселоне.

Дважды Олимпиаду выигрывала сборная СССР – в 1956 и 1988 годы.

Предыдущие два олимпийских футбольных турнира среди мужчин выигрывала Бразилия.

С 1992 года в олимпийских турнирах по футболу участвуют игроки не старше 23 лет (в составе команды допускаются не более трех более возрастных футболистов), что делает эти соревнования менее статусными, чем чемпионаты мира и чемпионаты континентов.