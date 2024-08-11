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Женская сборная США в восьмой раз подряд выиграла баскетбольный турнир ОИ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной США победили Францию в финале олимпийского турнира в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23).

Женская сборная США выиграли Олимпиаду в десятый и восьмой раз подряд. Помимо американок, золото ОИ удавалось завоевывать сборной СССР и Объединенной команде, составленной в 1992 году из игроков бывшего Советского союза.

Что касается ОИ-2024, бронзовым призером стала Австралия, в матче за третье место победившая Бельгию.

Накануне мужской турнир также выиграла сборная США, в финале и ей пришлось сыграть с Францией.

баскетбол Олимпиада
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