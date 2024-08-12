Алексей Тищенко выступил за кандидатуру Кремлева на пост главы МОК

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев был бы оптимальной кандидатурой на пост главы МОК. Такое мнение "Интерфаксу" высказал двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.

"Было бы более правильно и демократически верно, если бы представители стран выбирали президента Международного олимпийского комитета. Это было бы логично и более прозрачно. Все-таки - это одна из ведущих мировых спортивных организаций и управлять ей должны представители стран", - сказал Тищенко.

"Если бы была возможность выдвинуть на пост президента МОК кандидатуру Умара Кремлева, то это было бы отлично. Кремлев смог бы реализовать те идеи и подходы, о которых он многократно говорил. Это дало бы больше возможностей для спортсменов, организация стала бы более прозрачной", - отметил он.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что решил не баллотироваться на новый срок. Глава IBA Кремлев поддержал это решение.