Умер экс-глава Федерации фигурного катания на коньках России Писеев

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

"Валентина Николаевича не стало, это правда", - приводит слова Лакерника "Матч ТВ".

Заслуженный тренер СССР Писеев с 1992 по 2010 год был президентом ФФККР, с 2010 по 2014 – генеральный директором организации, а затем – почетным президентом федерации.