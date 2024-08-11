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Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионов Галина Зыбина

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Галина Зыбина скончалась на 94-м году жизни, сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Зыбина специализировалась в толкании ядра, метании диска и копья. В 1952 году Зыбина выиграла золото ОИ в Хельсинке, став одной из первых олимпийских чемпионок в СССР. Также на ее счету серебро и бронза Олимпиад в толкании ядра, золото чемпионата Европы в этой же дисциплине, бронза ЧЕ (ядро, копье, диск).

Соболезнования в связи с кончиной Галиной Зыбиной, жительницы блокадного Ленинграда, выразил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Наш город всегда будет помнить Галину Ивановну Зыбину - выдающуюся спортсменку, мужественного человека, настоящую ленинградку- петербурженку", - заявил он.

Зыбина была награждена медалью "За оборону Ленинграда".

Александр Беглов Галина Зыбина легкая атлетика
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