Умар Кремлев заявил о готовности IBA сотрудничать с новым руководством МОК

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что с нетерпением ждет будущее олимпийское движение после решения президента МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

"Международной ассоциации боксеров (IBA), то мы продолжим создавать наилучшие условия для наших боксеров по всему миру и будем упорно работать над тем, чтобы наш вид спорта процветал. Мы открыты для установления контактов с новым руководителем МОК, как только он будет избран, ради наших боксеров и олимпийского будущего спорта", - заявил Кремлев, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Честность и прозрачность всегда побеждают коррупцию и алчность. В этой кризисной ситуации, кульминация которой произошла в Париже, настало время очистить олимпийское движение от правонарушений, как это нам удалось сделать с IBA в прошлом, с AIBA. Я повторяю, что у нашей организации никогда не было проблем с олимпийским движением, кроме как с его нынешним руководством. Я с нетерпением жду нового будущего олимпийского движения", - сказал президент IBA.

Ранее Томас Бах объявил о решении не баллотироваться на новый срок, Кремлев на это отреагировал положительно.

"Я рад, что Томас Бах услышал голос здравого смысла и уходит в отставку. Хватит, у него был шанс привнести что-то хорошее в мир спорта, но он потерпел неудачу. Теперь пришло время новому сильному лидеру возглавить олимпийское движение", - сказал Кремлев.

Ранее МОК исключил IBA из олимпийского движения. В результате соревновании по боксу ОИ организовывало специальное подразделение МОК.