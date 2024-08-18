"Локомотив" обыграл ЦСКА, "Спартак" разгромил "Факел" в РПЛ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 взяли верх над столичным ЦСКА в гостевом матче пятого тура чемпионата России.

На 90-й минуте гол забил Наир Тикнизян.

В параллельно шедшем матче "Спартак" на своем поле в Москве со счетом 3:0 взял верх над воронежским "Факелом". Авторы голов: Манфред Угальде (3-я минута, с пенальти), Срджан Бабич (9) и Эсекьель Барко (60, с пенальти).

Изначально игра должна была состояться в Воронеже, но команды обменялись кругами из-за приостановки массовых мероприятий в регионе.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает третье место (12 очков), "Спартак" - четвертое (10), ЦСКА - шестое (7), "Факел" - 16-е (1).