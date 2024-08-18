Поиск

"Локомотив" обыграл ЦСКА, "Спартак" разгромил "Факел" в РПЛ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 взяли верх над столичным ЦСКА в гостевом матче пятого тура чемпионата России.

На 90-й минуте гол забил Наир Тикнизян.

В параллельно шедшем матче "Спартак" на своем поле в Москве со счетом 3:0 взял верх над воронежским "Факелом". Авторы голов: Манфред Угальде (3-я минута, с пенальти), Срджан Бабич (9) и Эсекьель Барко (60, с пенальти).

Изначально игра должна была состояться в Воронеже, но команды обменялись кругами из-за приостановки массовых мероприятий в регионе.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает третье место (12 очков), "Спартак" - четвертое (10), ЦСКА - шестое (7), "Факел" - 16-е (1).

Спартак Факел ЦСКА Локомотив РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" сыграл вничью с "Химками" и потерял первые очки в РПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Химками" и потерял первые очки в РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ

Суринамский футболист Абена перешел в "Спартак"

Суринамский футболист Абена перешел в "Спартак"

Александр Коваленко перешел из "Зенита" в "Оренбург"

Новичок "Зенита" перешел в аренду в "Црвену Звезду"

Сборная России по футболу в сентябре сыграет с Вьетнамом

"Реал" обыграл "Аталанту" в матче за Суперкубок УЕФА

"Реал" обыграл "Аталанту" в матче за Суперкубок УЕФА

Мбаппе выйдет в стартовом составе "Реала" на матч Суперкубка УЕФА

Итальянский судья передумал работать с РФС сразу же после назначения

Матч РПЛ между "Спартаком" и "Факелом" перенесен из Воронежа в Москву

Матч РПЛ между "Спартаком" и "Факелом" перенесен из Воронежа в Москву
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });