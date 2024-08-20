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В России появится спортивный фонд

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство спорта России подготовило проект федерального закона о создании российского спортивного фонда, сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев.

"Основными целями деятельности Фонда станет дополнительная поддержка детско-юношеского, массового спорта, спортивных школ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов, специальной олимпиады, общероссийских и региональных федераций, реализация новых форматов международных соревнований и развития инфраструктур", - сказал Дегтярев ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" в Туле во вторник.

Министр отметил, что средства Фонда будут формироваться в первую очередь за счет целевых отчислений от азартных игр.

Михаил Дегтярев Минспорт РФ
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