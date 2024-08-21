Пятикратная чемпионка мира Леванова открыла свой Центр гимнастики

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Чебоксарах заработал Центр гимнастики Евгении Левановой. Его открыла уроженка города, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова.

Юные гимнастки будут заниматься на базе ФОК "Волга", открытого в столице Чувашии в июне после масштабной реконструкции.

"Я буду курировать детей, приезжать и помогать. Мои опции будут в качестве главного тренера", - сказала Леванова "Интерфаксу".

"Цель на данный момент – вывести новую плеяду чемпионов, показывать результаты по России и ставить Чувашскую республику на вершины пьедестала", - добавила она.

Между тем, вице-президент республиканской Федерации художественной гимнастики Ирина Штайнер заявила, что Левановой переданы полномочия старшего тренера Чувашии. "Это мое решение, она этого заслужила. Я очень горжусь ею и хочу, чтобы она принесла Чувашии новых звездочек", - сказала Штайнер, которая была первым тренером Левановой.

Евгения Леванова завоевала пять золотых медалей на чемпионатах мира в 2017, 2018 и 2019 году.

В 2024 году окончила отделение журналистики Чувашского государственного университета.