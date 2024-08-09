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Уроженка Барнаула выиграла золото ОИ в художественной гимнастике

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывшая россиянка Дарья Варфоломеева стала победительницей соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Она заработала 142,850 балла.

Серебряным призером стала Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронзовым – итальянка София Раффаэли (136,300).

Варфоломеева родилась в 2006 году в Барнауле, через 12 лет ее семья переехала в Германию. Цвета этой страны спортсменка теперь защищает. В частности, в 2023 году она завоевала пять золотых медалей чемпионата мира.

Что касается Олимпиады-2024, она проходит без российских гимнасток.

Барнаул ОИ художественная гимнастика
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