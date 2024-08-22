Определились соперники россиян по первому кругу US Open
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке состоялась жеребьевка теннисного турнира Большого шлема, по итогам которой сформировались пары первого круга.
Соперники россиян
Мужчины
Даниил Медведев (№5 в рейтинге мира) – Душан Лайович (Сербия, 66)
Андрей Рублев (6) – Тьяго Уайлд (Бразилия, 69)
Карен Хачанов (23) – Дэниэл Эванс (Великобритания, 187)
Роман Сафиуллин (59) - Мэттью Форбс (США, 1839)
Павел Котов (63) – Зизу Бергс (Бельгия, 85)
Женщины
Дарья Касаткина (12) – Жаклин Кристиан (Бельгия)
Анна Калинская (15) – Лорен Дэвис (404)
Людмила Самсонова (16) – Чян Ван (Китай, 440)
Диана Шнайдер (18) – Надя Подорочка (Аргентина, 67)
Мирра Андреева (21) – Мария Осорио-Серрано (Колумбия, 88)
Анастасия Павлюченкова (26) – Тэйла Престон (Австралия, 145)
Екатерина Александрова (30) – Виктория Томова (Болгария, 50)
Анастасия Потапова (43) – Лейла Фернандес (Канада, 24)
Вероника Кудерметова – Онс Жабер (Тунис, 17)
Анна Блинкова (79) – Эмма Наварро (США, 13)
Эрика Андреева (89) – Юэ Юань (Китай, 38)
Матчи основной сетки турнира стартуют 26 августа, турнир продлился до 8 сентября.