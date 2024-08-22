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Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open
Фото: Sarah Stier/Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке состоялась жеребьевка теннисного турнира Большого шлема, по итогам которой сформировались пары первого круга.

Соперники россиян

Мужчины

Даниил Медведев (№5 в рейтинге мира) – Душан Лайович (Сербия, 66)

Андрей Рублев (6) – Тьяго Уайлд (Бразилия, 69)

Карен Хачанов (23) – Дэниэл Эванс (Великобритания, 187)

Роман Сафиуллин (59) - Мэттью Форбс (США, 1839)

Павел Котов (63) – Зизу Бергс (Бельгия, 85)

Женщины

Дарья Касаткина (12) – Жаклин Кристиан (Бельгия)

Анна Калинская (15) – Лорен Дэвис (404)

Людмила Самсонова (16) – Чян Ван (Китай, 440)

Диана Шнайдер (18) – Надя Подорочка (Аргентина, 67)

Мирра Андреева (21) – Мария Осорио-Серрано (Колумбия, 88)

Анастасия Павлюченкова (26) – Тэйла Престон (Австралия, 145)

Екатерина Александрова (30) – Виктория Томова (Болгария, 50)

Анастасия Потапова (43) – Лейла Фернандес (Канада, 24)

Вероника Кудерметова – Онс Жабер (Тунис, 17)

Анна Блинкова (79) – Эмма Наварро (США, 13)

Эрика Андреева (89) – Юэ Юань (Китай, 38)

Матчи основной сетки турнира стартуют 26 августа, турнир продлился до 8 сентября.

US Open теннис
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