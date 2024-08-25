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Умер экс-наставник "Байера" и "Штутгарта" Кристоф Даум

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Чемпион Германии по футболу в качестве главного тренера "Штутгарта" Кристоф Даум скончался в возрасте 70 лет, сообщается на сайте Бундеслиги.

"Наши мысли с его семьей и друзьями", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что у Даума диагностирован рак.

Кристоф Даум привел "Штутгарт" к чемпионству в сезоне-1991/92, в Германии он также тренировал "Байер", "Кельн", "Айнтрахт".

Под его руководством "Бешикташ" и "Фенербахче" выигрывали чемпионат Турции, "Аустрия" - чемпионат Австрии.

футбол Кристоф Даум
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