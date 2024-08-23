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Умер бывший тренер Сафина и Федерера швед Лундгрен

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бывший теннисист и тренер швед Петер Лундгрен скончался в возрасте 59 лет, сообщает Aftonbladet.

Смерти Лундгрена предшествовала болезнь, у него был выявлен диабет второго типа, ему ампутировали ногу.

Лундгрен выиграл три титула АТР в период с 1985 по 1987 год, наивысшее его место в рейтинге мира – 25-е. После завершения игровой карьеры швед стал тренером и добился успеха со своими подопечными. Один из них – россиянин Марат Сафин – выиграл при нем Australian Open-2005.

Также Лундгрен работал, в частности, со швейцарцами Роджером Федерером, Стэном Вавринкой, сборной Великобритании.

теннис Петер Лундгрен Марат Сафин Роджер Федерер
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