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Минспорт признал самбо олимпийским видом спорта

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ о развитии самбо в России.

"Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению МОК самбо получил статус олимпийского вида в 2021 году", - написал Дегтярев в телеграме.

По словам Дегтярева, теперь самбо будет получать дополнительные возможности по развитию и поддержке.

Международный олимпийский комитет принял решение выдать Международной федерации самбо постоянное признание в 2021 году.

МОК Михаил Дегтярев самбо Минспорт
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