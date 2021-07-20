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Международная федерация самбо получила постоянное признание МОК

Международная федерация самбо получила постоянное признание МОК
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет принял решение выдать Международной федерации самбо постоянное признание, сообщает пресс-служба ФИАС. Решение было принято на сессии МОК, прошедшей 20 июля в Токио.

"Сегодня в нашу большую самбистскую семью пришел настоящий праздник. Три года назад ФИАС получила временное признание МОК, и за это время мы должны были доказать всему миру и самим себе, что достойны большего. Этот период совпал с непростой ситуацией в мире - пандемией COVID-19, которая повлияла на все сферы жизнедеятельности, в том числе, на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий. Но мы научились работать в кризисных условиях, адаптироваться к многочисленным ограничениям, проводить международные турниры в неординарных условиях", - цитируется в сообщении президент ФИАС Василий Шестаков.

"Это стало возможно во многом благодаря слаженной работе национальных и континентальных федераций самбо", - заявил он.

ФИАС получила временное признание МОК 30 ноября 2018 года. В настоящее время самбо практикуют в более чем 130 странах мира на пяти континентах.

Также МОК признал Международный союз чирлидинга, Международную федерацию ассоциаций муай-тай, Международную федерацию айсштокспорта, Всемирную ассоциацию организаций кикбоксинга, Всемирную федерацию лакросса.

МОК. самбо

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