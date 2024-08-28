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Спортсмены из России поборются за медали в 156 программах Паралимпиады

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские спортсмены на XVII Паралимпийских летних играх в Париже будут бороться за медали в 156 видах программы, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

"90 российских спортсменов (в том числе два спортсмена-ведущих) примут участие в XVII Паралимпийских летних играх, которые сегодня стартуют в Париже. Они выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону и поборются за медали в 156 видах программы", - написал Дегтярев у своем телеграм-канале.

Он уточнил, что среди российских участников – 44 чемпиона и призера Паралимпийских игр, 50 заслуженных мастеров спорта России.

"Будем следить за выступлениями наших атлетов и болеть за них! Желаю всем удачи, стойкости и ярких побед!", - добавил Дегтярев.

Ранее Паралимпийский комитет России сообщил об отказе в выдаче виз двум спортсменам из РФ, которые должны были выступить на Паралимпийских играх в нейтральном статусе, российский комитет повторно обратился в международный комитет для содействия в получении виз.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября.

Михаил Дегтярев Паралимпиада
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