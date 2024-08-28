Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз во Францию

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России сообщил об отказе в выдаче французских виз двум спортсменам из РФ, которые планировали выступить в летней Паралимпиаде в Париже.

"Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Игр Париж-2024 не смогли исполнить свои обязательства по обеспечению участия всех нейтральных спортсменов из России в Паралимпийских играх в Париже, которые прошли проверку на нейтральность и выполнили квалификационные требования по допуску к Играм. Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и Оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам гражданам РФ", - говорится в сообщении.

В ПКР прокомментировали отказ в выдаче виз "как еще один шаг к политизации спорта" и отметили, что в МПК и Оргкомитет Игр вновь направлены обращения "с просьбой обратиться к Правительству Франции для пересмотра принятого решения об отказе в выдаче виз гражданам РФ",

При этом, в комитете отметили, что большому количеству паралимпийцев из России удастся принять участие в индивидуальном качестве, как нейтральные спортсмены. Для этого Паралимпийским комитетом России были приложены максимальные усилия, выполнены все организационно-штатные мероприятия в соответствии с регламентирующими документами Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Игр.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил "Интерфаксу", что согласовал участие 98 нейтральных атлетов в Паралимпиаде 2024 года в Париже, 90 из них из России и 8 из Белоруссии.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября.