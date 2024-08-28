Поиск

Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз во Францию

Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз во Францию
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России сообщил об отказе в выдаче французских виз двум спортсменам из РФ, которые планировали выступить в летней Паралимпиаде в Париже.

"Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Игр Париж-2024 не смогли исполнить свои обязательства по обеспечению участия всех нейтральных спортсменов из России в Паралимпийских играх в Париже, которые прошли проверку на нейтральность и выполнили квалификационные требования по допуску к Играм. Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и Оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам гражданам РФ", - говорится в сообщении.

В ПКР прокомментировали отказ в выдаче виз "как еще один шаг к политизации спорта" и отметили, что в МПК и Оргкомитет Игр вновь направлены обращения "с просьбой обратиться к Правительству Франции для пересмотра принятого решения об отказе в выдаче виз гражданам РФ",

При этом, в комитете отметили, что большому количеству паралимпийцев из России удастся принять участие в индивидуальном качестве, как нейтральные спортсмены. Для этого Паралимпийским комитетом России были приложены максимальные усилия, выполнены все организационно-штатные мероприятия в соответствии с регламентирующими документами Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Игр.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил "Интерфаксу", что согласовал участие 98 нейтральных атлетов в Паралимпиаде 2024 года в Париже, 90 из них из России и 8 из Белоруссии.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября.

Международный паралимпийский комитет Паралимпиада Паралимпийский комитет России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двенадцать российских теннисистов вышли во второй круг US Open

Медведев вышел во второй круг US Open

Медведев вышел во второй круг US Open

Мирра Андреева вышла во второй круг US Open

"Спартак" проиграл махачкалинскому "Динамо" в матче Кубка России

ЦСКА обыграл "Ахмат" в Кубке России по футболу

ЦСКА обыграл "Ахмат" в Кубке России по футболу

Аргентинский футболист Гонду перешел в "Зенит"

Аргентинский футболист Гонду перешел в "Зенит"

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Первая ракетка России вышла во второй круг US Open

Команда "Формулы-1" Haas вернула "Уралкалию" деньги и болид

Команда "Формулы-1" Haas вернула "Уралкалию" деньги и болид

Умер экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон

Умер экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });