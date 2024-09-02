Защитник Пальцев заменит выбывшего из сборной России по футболу Дивеева

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Защитники Игорь Дивеев и Александр Солдатенков не сыграют в товарищеских матчах сборной России по футболу против Вьетнама и Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России.

Как заявил главврач сборной Владимир Хайтин, у футболиста ЦСКА Игоря Дивеева хронический дискомфорт, а игрок "Крыльев Советов" Солдатенков прибыл в расположение сборной с мышечной травмой, полученной в матче РПЛ против махачкалинского "Динамо" в воскресенье (0:1).

В результате в сборную вызван защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев. Однако тренерский штаб рассматривает возможность включения в итоговую заявку еще одного-двух игроков.

5 сентября россияне сыграют с Вьетнамом, 7 сентября – с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое.