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СМИ анонсировали игры сборной России по футболу с Сирией, Малайзией и Туркменией

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу в октябре может сыграть товарищеские матчи с Малайзией и Туркменией, сообщает "Спорт-Экспресс".

Где именно и в какие конкретные даты пройдут эти встречи, не сообщается.

Кроме того, ожидается, что 15 ноября россияне сыграют с Сирией – предположительно в Москве.

Сейчас отечественный футбол находится под санкциями ФИФА и УЕФА, а потому национальная команда страны может играть только в товарищеских матчах. Ближайшие пройдут 5 и 7 сентября с Вьетнамом и Таиландом соответственно. Игры состоятся во вьетнамском Ханое.

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