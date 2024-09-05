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Экс-футболист "Спартака" Промес перешел в "Дубай Юнайтед"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Клуб из ОАЭ "Дубай Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нидерландским футболистом Квинси Промесом.

О сроках соглашения не сообщается.

Спорт"Спартак" объявил об уходе Квинси Промеса"Спартак" объявил об уходе Квинси ПромесаЧитать подробнее

"Дубай Юнайтед" представляет втрой по статусу дивизион чемпионата ОАЭ.

Предыдущим клубом 32-летнего Промеса был московский "Спартак". Здесь он играл 2014 по 2018 год, а затем вернулся в команду 2021г. В составе "Спартака" он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В начале года, будучи игроком "Спартака", Промес был задержан в ОАЭ и в настоящее время находится в этой стране под подпиской о невыезде. Ему грозит экстрадиция в Нидерланды, где он приговорен по двум уголовным делам – за нападение на родственника и контрабанду наркотиков.

1 июля срок действия контракта экс-футболиста сборной Нидерландов со "Спартаком" истек.

Также Промес играл за нидерландские "Твенте", "Аякс", испанскую "Севилью".

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