"Спартак" объявил об уходе Квинси Промеса

Но клуб допускает, что нидерландец вернется, когда ситуация с его уголовным преследованием разрешится

Футболист Квинси Промес Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Контракт нидерландского футболиста Квинси Промеса со "Спартаком" завершен, клуб заявил, что в нынешних обстоятельствах пока не готов говорить о дальнейших перспективах сотрудничества.

Срок действия соглашения с футболистом, который после задержания в Дубае в начале этого года, по-прежнему остается в ОАЭ, истек 30 июня.

"Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным", - говорится в заявлении на сайте "Спартака".

"При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу", - отмечается в тексте обращения.

В феврале 2024 года суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к полутора годам тюремного заключения за то, что он ударил ножом своего родственника.

У Нидерландов нет соглашения об экстрадиции с Россией. При этом такое соглашение, но с рядом ограничений, у Нидерландов есть с ОАЭ. Здесь футболист вместе со "Спартаком" участвовал в тренировочных сборах, но был задержан (а после арестован) по совершенно не связанному с экстрадицией вопросу: футболист спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. В мае стало известно, что 32-летний футболист освобожден из-под стражи, однако ему запрещено покидать ОАЭ.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в "Спартак" в 2021г. Он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.