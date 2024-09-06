Поиск

Российский боксер Атаев завоевал пояс WBA Gold

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2023 и чемпион Европы-2024, обладатель пояса IBA россиянин Шарабутдин Атаев победил аргентинца Брайана Суареза на турнире RCC Boxing Promotions в Челябинске.

Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.

На кону стоял чемпионский пояс WBA Gold в полутяжелом весе, доставшийся в итоге Атаеву.

Российский боксер отметил, что подготовка к поединку оказалась намного тяжелее самого боя, указав на ошибке в весогонке.

СпортБоксеры Атаев, Бижамов, Агрба прошли процедуру взвешивания перед боями в ЧелябинскеЧитать подробнее

"Что касается самого боя, то мы ожидали, что соперник будет быстрее. Но после первых действий я понял, что он за мной не успеет. Если вы не заметили, то в первом раунде я вообще практически не действовал правой рукой — работал только одной левой. А во втором раунде добавил правую, и бой закончился", - приводит слова Атаева Федерация бокса России.

Кроме того, бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин единогласным решением судей в 10-раундовом поединке во втором среднем весе одолел Улугбека Собирова из Узбекистана и стал чемпионом IBF International. Пояс по этой версии был разыгран на территории РФ впервые с начала 2022 года.

Серебряный призер Европейских игр-2019 Харитон Агрба) единогласным решением судей был сильнее аргентинца Клаудио Габриэля Данеф в 10-раундовом противостоянии. Агрба стал обладателем поясов IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе.

В поединке между российскими боксерами Магомедом Мадиевым и Вадимом Туковым разыгрывался пояс WBA International в среднем весе. И по итогам десяти раундов единогласным решением судей победу одержал Туков.

Финалист чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024 Джамбулат Бижамов в шестираундовом поединке в среднем весе единогласным решением судей оказался сильнее Бахромжона Фозилова из Узбекистана.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией в первом матче при Черчесове

Пять гимнастических федераций объединились в Федерацию гимнастики России

Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024

Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024

Арина Соболенко вышла в финал US Open

Россияне заработали пять медалей в очередной день Паралимпиады

Роналду забил 900-й гол в карьере

Российская пловчиха Павлова выиграла золото Паралимпиады с мировым рекордом

Сборная России по футболу разгромила Вьетнам в товарищеском матче

Сборная России по футболу разгромила Вьетнам в товарищеском матче

Нападающий Иван Сергеев вернулся из "Зенита" в "Крылья Советов"

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Вьетнамом

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });