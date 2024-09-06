Российский боксер Атаев завоевал пояс WBA Gold

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2023 и чемпион Европы-2024, обладатель пояса IBA россиянин Шарабутдин Атаев победил аргентинца Брайана Суареза на турнире RCC Boxing Promotions в Челябинске.

Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.

На кону стоял чемпионский пояс WBA Gold в полутяжелом весе, доставшийся в итоге Атаеву.

Российский боксер отметил, что подготовка к поединку оказалась намного тяжелее самого боя, указав на ошибке в весогонке.

"Что касается самого боя, то мы ожидали, что соперник будет быстрее. Но после первых действий я понял, что он за мной не успеет. Если вы не заметили, то в первом раунде я вообще практически не действовал правой рукой — работал только одной левой. А во втором раунде добавил правую, и бой закончился", - приводит слова Атаева Федерация бокса России.

Кроме того, бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин единогласным решением судей в 10-раундовом поединке во втором среднем весе одолел Улугбека Собирова из Узбекистана и стал чемпионом IBF International. Пояс по этой версии был разыгран на территории РФ впервые с начала 2022 года.

Серебряный призер Европейских игр-2019 Харитон Агрба) единогласным решением судей был сильнее аргентинца Клаудио Габриэля Данеф в 10-раундовом противостоянии. Агрба стал обладателем поясов IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе.

В поединке между российскими боксерами Магомедом Мадиевым и Вадимом Туковым разыгрывался пояс WBA International в среднем весе. И по итогам десяти раундов единогласным решением судей победу одержал Туков.

Финалист чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024 Джамбулат Бижамов в шестираундовом поединке в среднем весе единогласным решением судей оказался сильнее Бахромжона Фозилова из Узбекистана.