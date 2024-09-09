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Боксер Туков счел, что Шаблию не хватило активности в бою с Усманом Нурмагомедовым

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион WBA International в среднем весе Вадим Туков назвал интересным поединок между российскими бойцами смешанного стиля Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием на турнире Bellator в США.

СпортУсман Нурмагомедов защитил титул чемпиона BellatorЧитать подробнее

"Хороший бой, интересный для меня, как для спортсмена, для обывателя - возможно не такой зрелищный, потому что оба осторожничали и понимали, что цена ошибки слишком велика. Близкое начало, Саше не хватило немного активности. В целом, хороший бой, парни показали высокий класс", - сказал Туков "Интерфаксу".

Туков и Шаблий вместе тренируются в Ростове-на-Дону.

Ранее Усман Нурмагомедов единогласным решением судей победил Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе.

Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Вадим Туков
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