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Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов победил своего соотечественника Александра Шаблия на турнире Bellator в США.

Победу Нурмагомедову присудили единогласным решением судей.

Таким образом, Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

На его счету теперь 18 побед, один бой признан несостояшимся, поражения отсутствуют. Шаблий потерпел четвертое поражение при 24 победах.

Усман Нурмагомедов – брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Усман Нурмагомедов Bellator Александр Шаблий
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