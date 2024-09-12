Избивший баскетболиста Шведа мужчина получил три года колонии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к трем годам в колонии общего режима Юсуфа Мирашурова, который избил выступавшего в московском ЦСКА баскетболиста Алексея Шведа, сообщает столичная прокуратура.

Он признан виновным по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сам Юсуф свою вину признал частично.

При вынесении приговора суд учел позицию Пресненской межрайонной прокуратуры.

Шведа избили в ночь на 2 мая 2023 года на Большой Никитской улице. Спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. Сообщалось, что "баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения".

В августе прошлого года Швед покинул ЦСКА, а через полтора месяца перешел в китайский "Шаньси Лунгс". В составе ЦСКА четыре раза он выиграл чемпионат России, один раз – Евролигу.