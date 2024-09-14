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Соболев выйдет в стартовом составе "Зенита" на матч РПЛ с ЦСКА

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Новичок петербургского "Зенита" Александр Соболев попал в стартовый состав команды на матч восьмого тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.

Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано Гонду.

Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Данил Круговой, Игорь Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Рифат Жемалетдинов, Иван Обляков, Милан Гайич, Саша Зделар, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев.

Игра пройдет в Москве в субботу и стартует в 16:30 мск.

Соболев перешел в "Зенит" 30 августа из московского "Спартака". Для защитника ЦСКА Кругового матч будет первым против "Зенита", за который он играл с 2021 по 2024 год.

футбол ЦСКА Зенит Александр Соболев
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