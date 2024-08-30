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Нападающий сборной России Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит"

Нападающий сборной России Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит"
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита", перейдя из московского "Спартака".

Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

"Соглашение с футболистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на сезон", - говорится в сообщении.

Между тем, "Спартак" поблагодарил 27-летнего футболиста за игру в составе команды.

"ФК "Спартак-Москва" благодарит Александра за годы, проведенные в нашем клубе", - говорится в сообщении.

Соболев перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" в 2020 году, в составе московского клуба он стал обладателем Кубка России. За 4,5 года 27-летний Соболев провел за "Спартак" 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевых передачи.

В составе сборной России Соболев провел 15 матчей.

Спартак Зенит Александр Соболев футбол
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