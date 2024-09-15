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"Динамо" обыграло "Ахмат" в чемпионате России по футболу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:2 взяли верх над грозненским "Ахматом" в домашнем матче восьмого тура чемпионата России.

После голов Хорхе Карраскаля (43-я минута, с пенальти) и Константина Тюкавина "Динамо" повело с разницей в два гола. Однако соперник смог ответить голами Мауро Луна Диале (54) и Лечи Садулаева (63).

На 95-й минуте Денис Макаров провел победный для "Динамо" гол, на 90+9 в составе москвичей отличился Лука Гагнидзе.

Для "Ахмата" это был первый матч после возвращения Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

"Динамо" набрало 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Ахмат" - на последней строчке, 5 баллов.

Ахмат Динамо футбол
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