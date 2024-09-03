Сергей Ташуев вновь возглавил ФК "Ахмат"
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Ташуев назначен на пост главного тренера "Ахмата", сообщает пресс-служба грозненского футбольного клуба.
"Трудовой договор со специалистом подписан на два года", - говорится в сообщении.
В должности главного тренера Ташуев сменил отправленного 1 сентября в отставку Магомеда Адиева.
65-летний Ташуев ранее уже работал в "Ахмате", в сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла пятое место – лучший ее результат в истории РПЛ.
Сейчас команда занимает предпоследнее, 15-е место в РПП, набрав в семи матчах пять очков.