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Двукратный чемпион мира по баскетболу Роуз объявил о завершении карьеры

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американский баскетболист Деррик Роуз объявил о решении завершить выступления в профессиональном спорте.

"Зная, что я отдал все силы игре, я уверен в своем решении. Теперь важно, чтобы я отдал все силы своей семье — она этого заслуживает", - приводит слова 35-летнего Роуза ESPN.

Спортсмен провел 16 лет в Национальной баскетбольной ассоциации. В сезоне-2010/21 стал самым ценным игроком НБА. На тот момент ему было 22 года, что сделало спортсмена самым молодым MVP сезона.

В составе сборной США Роуз дважды выиграл чемпионат мира.

НБА баскетбол
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