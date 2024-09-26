Двукратный чемпион мира по баскетболу Роуз объявил о завершении карьеры

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американский баскетболист Деррик Роуз объявил о решении завершить выступления в профессиональном спорте.

"Зная, что я отдал все силы игре, я уверен в своем решении. Теперь важно, чтобы я отдал все силы своей семье — она этого заслуживает", - приводит слова 35-летнего Роуза ESPN.

Спортсмен провел 16 лет в Национальной баскетбольной ассоциации. В сезоне-2010/21 стал самым ценным игроком НБА. На тот момент ему было 22 года, что сделало спортсмена самым молодым MVP сезона.

В составе сборной США Роуз дважды выиграл чемпионат мира.