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Боксер Шумков уверен, что Фьюри уступит Усику в декабре и завершит карьеру

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, трехкратный чемпион России Всеволод Шумков считает, что британец Тайсон Фьюри проиграет Александру Усику в поединке-реванше, после чего завершит карьеру.

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"В реванше ситуация не изменится. Усик снова выиграет у Фьюри. А Фьюри пора уже на пенсию, он завершит карьеру после реванша. Хотя если он выиграет, то это будет отличным исходом для него – победить и завершить карьеру. Но свое мнение относительно раскладов на второй бой я озвучил. Причины… Физическая подготовка. Фьюри не сможет двигаться и бить все 12 раундов так, как Усик", - сказал Шумков "Интерфаксу".

Первый бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между этими боксерами состоялся в мае в Саудовской Аравии, когда раздельным решением судей сильнее оказался Усик. Реванш запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, но на кону будут пояса WBA, WBC, WBO.

Сам Шумков 28 сентября в Баку проведет бой за титул IBA в весе до 57 кг против чемпиона мира и Азии 2019 года Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана. Этот 10-раундовый поединок возглавит очередной турнир из серии "Ночь чемпионов IBA".

бокс Всеволод Шумков Тайсон Фьюри Александр Усик
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